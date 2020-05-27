تربية الانبار لـ”العهد نيوز”: مشاركة اكثر من 5 الاف طالب في الامتحان التمهيدي

2020/05/27 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن مدير عام تربية محافظة الانبار نافع حسين الدليمي اليوم ، الاربعاء، عن مشاركة اكثر من 5 الاف طالب وطالبة في اداء الامتحان التمهيدي ولمختلف المراحل في عموم مدن المحافظة .وقال الدليمي في حديث لـ “العهد نيوز”، ان ” مدير تربية الانبار اعلنت اكمال كافة استعداداتها لاقامة الامتحان التمهيدي لطلبة المدارس […]

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