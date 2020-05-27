اصابة 8 من الكوادر الطبية بفيروس كورونا في كربلاء منذ بداية الازمة لغاية الان

2020/05/27 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء ان 8 اشخاص من الكادر الطبي في المحافظة اصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الازمة ولغاية الان.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل، لـ /المعلومة/، ان “الكوادر الصحية في المحافظة وبجميع المؤسسات تعتبر ضمن مناطق عالية الاختطار للاصابة بفيروس كورونا نتيجة قربهم بالتعامل مع المصابين او […]

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