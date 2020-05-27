صحة الكرخ تعلن وفاة شخص بكورونا بعمر 44 عاماً توفي شقيقه يوم أمس

2020/05/27 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأربعاء (27 أيار 2020) وفاة شخص بكورونا بعمر 44 عاماً توف...





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