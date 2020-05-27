تسجيل حالة انتحار وفقدان في قضاء الشطرة

2020/05/27 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أقدم شخص، الاربعاء، على الانتحار، كما سجلت حالة فقدان لشخص اخر في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.

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