2020/05/27 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالة انتحار وفقدان في قضاء الشطرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ذي قار
أقدم شخص، الاربعاء، على الانتحار، كما سجلت حالة فقدان لشخص اخر في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالة انتحار وفقدان في قضاء الشطرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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