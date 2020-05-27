محافظ بغداد يحذر من فقدان السيطرة على كورونا

2020/05/27 | 16:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر محافظ بغداد محمد العطا، من خروج الوضع عن السيطرة على وباء كورونا في العاصمة" حسب قوله.

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