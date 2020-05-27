عالمة أحياء: لا تتسرع للإصابة بـ”كوفيد-19″

2020/05/27 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نصحت البروفيسورة آنا بارانوفا من جامعة جورج ميسون الأمريكية، بعدم السعي للإصابة السريعة بـ “كوفيد-19″، لأنه كلما تأخرت الإصابة به، تزداد فرص الشفاء منه.وقالت البروفيسورة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “عندما يصاب الإنسان بالمرض في بداية الوباء، تكون إمكانيات مكافحة المرض ضئيلة: لأن المعلومات عن الفيروس قليلة.أما الآن فقد أصبح […]

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