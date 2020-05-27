2020/05/27 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز نصحت البروفيسورة آنا بارانوفا من جامعة جورج ميسون الأمريكية، بعدم السعي للإصابة السريعة بـ “كوفيد-19″، لأنه كلما تأخرت الإصابة به، تزداد فرص الشفاء منه.
وقالت البروفيسورة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “عندما يصاب الإنسان بالمرض في بداية الوباء، تكون إمكانيات مكافحة المرض ضئيلة: لأن المعلومات عن الفيروس قليلة.
أما الآن فقد أصبح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة أحياء: لا تتسرع للإصابة بـ”كوفيد-19″) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت البروفيسورة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “عندما يصاب الإنسان بالمرض في بداية الوباء، تكون إمكانيات مكافحة المرض ضئيلة: لأن المعلومات عن الفيروس قليلة.
أما الآن فقد أصبح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة أحياء: لا تتسرع للإصابة بـ”كوفيد-19″) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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