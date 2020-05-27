شرطة بابل تلقي القبض على ارهابي وسط الحلة

2020/05/27 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على احد الارهابيين وسط مدينة الحلة.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "قوة من مديرية استخبارات وامن بابل ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل وجهاز الأمن الوطني وأمن السجون، تمكنت من القاء القبض على متهم بقضايا الارهاب والمطلوب وفق المادة 4 ارهاب بعملية نوعية ضمن مركز مدينة الحلة".واضافت ان "المتهم تم نقله من قبل الجهة الاختصاص الى مركز التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

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