2020/05/27 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقال الحجامي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "للاسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر 44 سنة و هو شقيق الشاب (معن عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر 37 سنة الذي توفي يوم امس بنفس المرض".وأضاف انه "لقد قام الاطباء بكل المحاولات و منها اعطاءه بلازما الدم من المرضى المتعافين من المرض ولكن كل المحاولات فشلت للاسف".وأكد الحجامي "لقد فجعت عائلة باثنين من شبابها في 24 ساعة ولازلنا نسمع من ارباب الجهل والتخلف ان لاوجود لهذا المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تسجل وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تسجل وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).