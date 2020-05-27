شاهد،،وصول وجبة جديدة من الجنود الامريكيين الى قاعدة أربيل

2020/05/27 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت حسابات أمريكية رسمية، اليوم الاربعاء، وصول وجبة جديدة من الجنود الى قاعدة أربيل في اقليم كردستان.ونشر الحساب الرسمي للائتلاف الدولي لعملية العزم الصلب، ان “3 جنود أمريكيين أجروا مراسم القسم والتعهد بالتزامهم بعلم الولايات المتحدة عندما أعيدوا إدراجهم في قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان العراق”.واشار الحساب الى انه […]

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