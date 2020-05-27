2020/05/27 | 16:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على ارهابي اثناء حرقه للمحاصيل الزراعية في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي اثناء حرقه للمحاصيل الزراعية في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي اثناء حرقه للمحاصيل الزراعية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).