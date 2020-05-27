2020/05/27 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد تنفي قيام جهات مجهولة بتلويث ماء الشرب في العاصمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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