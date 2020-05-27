صحة الكرخ تسجل وفاة جديدة بكورونا ومديرها يوجه نصيحة: لازال في الوقت متسع

2020/05/27 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما وجه مديرها جاسب الحجامي نصيحة.وقال الحجامي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”للاسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر ٤٤ سنة و هو شقيق الشاب (معن عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ […]

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