داعش يعرض طفلة ايزيدية للبيع مقابل ٢٠ الف دولار، وعائلتها تناشد لإنقاذها

2020/05/27 | 16:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك بعد مرور ما يقارب ست سنوات على خطفها مع ٢١ فرد من أفراد عائلتها، داعش يعرض طفلة ايزيدية للبيع مقابل ٢٠ الف دولار، وعائلتها تعجز عن دفع المبلغ وتناشد الخيريين والجهات المعنية بالإسراع في إنقاذها وإعادتها إلى أهلها قبل فقدان الاتصال بها مجدداً.والد الطفلة المخطوفة قال لــ “ايزيدي ٢٤”، “في …

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