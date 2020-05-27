2020/05/27 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، ان جميع مناطق العاصمة بغداد أصبحت مرشحة لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح العطا في تصريح، ان الوباء أصبح متفشيا في جميع مناطق بغداد، لأن لدى المريض الواحد ملامسون يمكن ان يتحركوا من مكان إلى آخر، مبينا انأعداد الإصابات بتزايد مستمر في بغداد، بسبب وجود الكثير من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، واستمرار التزاور وعدم الالتزام بشروط السلامة والصحة من قبل المواطنين.

ودعا العطا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، وتجنب التجمعات وعدم المصافحة والعناق والتقبيل، والابتعاد مسافة متر ونصف إلى مترين بين كل شخص وآخر، لافتا الى ان موضوع فرض غرامات على المخالفين لحظر التجوال، أو غير الملتزمين بشروط السلامة، يحتاج إلى تشريع قانون لفرضها من قبل القوات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد : جميع مناطق العاصمة مرشحة لتفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد : جميع مناطق العاصمة مرشحة لتفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).