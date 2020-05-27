الرئاسة التركية : أزمة كورونا فرصة للتقارب بين أنقرة وواشنطن

2020/05/27 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الرئاسة التركية أن أزمة فيروس كورونا ستتيح لأنقرة وواشنطن فرصا أكثر للتقارب فيما بينها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، إن جهود اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأميركية تعمل بشكل جيد، معربا عن أمله بوضع بعض الأحكام القديمة والحسابات السياسية جانبا، من أجل الدخول في مرحلة يتم التركيز فيها على القضايا الرئيسة بالنسبة إلى حياة ومستقبل هذين البلدين وشعوبهما.

وأشار كالن الى أن الجميع واجه هذه المشكلة مهما كان اقتصاده وجيشه ومستواه التعليمي والعلمي كبيرا بغض النظر عن الأولويات في التعامل مع هذه الأزمة.

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