الجبهة التركمانية : المطالبة بمنصب وزاري هو استحقاق دستوري للمكون التركماني

2020/05/27 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الجبهة التركمانية ان المطالبة بمنصب وزاري استحقاق دستوري للمكون التركماني.

وأعرب نائب رئيس الجبهة حسن توران، عن أمله من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم تهميش التركمان من التمثيل الوزاري كما فعلت الحكومات السابقة، مشيرا الى أن المطالبة بتمثيل التركمان في الحكومة الجديدة يعتبر حقا دستوريا لهم.

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