Realme تطرح هاتف X3 Superzoom مقابل 575 دولار

2020/05/27 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت شركة Realme عن نسخة جديدة من هواتفها حملت اسم ” X3 Superzoom ” تستهدف بها سوق الهواتف الرائدة؛ وتعد مناسفاً جيداً بحملها ميزات مهمة توفرت في هاتفي سامسونج جالكسي S20 Ultra وكذلك أوبو Find X2 Pro بما يتعلق بنظام الكاميرا على وجه الخصوص.و يأتي Realme X3 Superzoom بنظام كاميرا رباعي مدعوم […]

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