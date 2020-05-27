الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ارهابي قام بحرق محاصيل زراعية في كركوك

2020/05/27 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على ارهابي قام بحرق محاصيل زراعية في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفوج الاول لواء ٥١ الفرقة ١٤ وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة طاردت احد الارهابيين قام بحرق المحاصيل الزراعية في قرية زرارية بناحية الزاب […]

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