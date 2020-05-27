طائرة تركية مسيرة تقتل 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء ماوت

2020/05/27 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر قصف لطائرة تركية مسيرة، لإحدى مناطق قضاء ماوت بمحافظة السليمانية، عن مقتل عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وأوضحت مصادر محلية، ان طائرة تركية قامت الليلة الماضية باستهداف مركبة من نوع “بيك آب” تابعة لعناصر الحزب الكردي المعارض بإطلاق صاروخين باتجاهها، في إحدى القرى التابعة لقضاء “ماوت”، الواقع شمال شرقي المحافظة، مما أدى الى مقتل خمسة من عناصر الحزب، وإلحاق أضرار بعدد من المنازل وتهديم مستشفى القرية.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، نبأ الغارة ومقتل العناصر المعارضة، مضيفة انها ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب العمال في مناطق إقليم كردستان، فيما لم يصدر الحزب المعارض أي تعليق بشأن استهداف عناصره.

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