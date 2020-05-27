إحصائيات الضحايا تؤكد وفاة 110 وإصابة 3000 من الأطباء والكوادر الصحية بعدوى كورونا في إيران

2020/05/27 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الصحية الإيرانية، عن إحصائية بعدد ضحايا وباء كورونا من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي.

وأشار مدير مستشفى “تجريش” بالعاصمة طهران، الى وفاة مئة وعشرة من الأطباء والكوادر الطبية نتيجة الإصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره بالبلاد، وإصابة ثلاثة آلاف آخرين، مبينا ان معظم الضحايا هم من الممرضين والعاملين بالأقسام الخاصة بإجراء التحاليل إضافة الى الأطباء.

وفي سياق قريب أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور في تصريح، وفاة ستة وخمسين من المصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجمل عدد الوفيات الى سبعة آلاف وخمسمئة وأربع وستين حالة، في وقت ارتفع فيه عدد المصابين الى مئة وواحد وأربعين ألفا وخمسمئة وواحدٍ وخمسين شخصا، بعد تسجيل الفين وثمانين إصابة جديدة.

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