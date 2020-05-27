دراسة: حتى المرض الخفيف بـ”كوفيد-19″ قد يمنح المصاب أجساما مضادة

2020/05/27 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت دراسة فرنسية جديدة أن الذين يعانون من مرض خفيف بفيروس كورونا يمكن أن يطوروا أجساما مضادة قد تحصنهم لعدة أسابيع أو أكثر من الفيروس.واختبرت الدراسة موظفي مستشفى مصابين بعدوى خفيفة من “كوفيد-19”.وقالوا إن النتائج، التي لم تتم مراجعتها بعد من قبل باحثي ن متخصصين، كانت “مشجعة” حيث لا يعرف سوى […]

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