بسبب كورونا.. أوامر فورية بإغلاق جسر يربط بين محافظتين عراقيتين

2020/05/27 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الأربعاء، بصدور اوامر فورية بإغلاق جسر السندية الرابط بين المحافظة ...





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