اصابة ضابط رفيع بفيروس كورونا في ديالى


اصابة ضابط رفيع بفيروس كورونا في ديالى
2020/05/27 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، الاربعاء (27 آيار 2020)، عن تسجيل اصابة لضابط رفيع في الشرطة بفيروس كورونا...

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