اصابة ضابط رفيع بفيروس كورونا في ديالى

2020/05/27 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، الاربعاء (27 آيار 2020)، عن تسجيل اصابة لضابط رفيع في الشرطة بفيروس كورونا...





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