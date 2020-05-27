النجف تعلن عن شفاء 6 مصابين من كورونا

2020/05/27 | 17:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء، عن شفاء ست مصابين من فيروس كورونا، ليبلغ اجمالي الاصابات 325 حالة مؤكدة لغاية الان.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "اكتسبت ست من الحالات المرضية التي تتلقى العلاج في مستشفى الحكيم العام للشفاء التام ومغادرتها المستشفى هذا اليوم".وأضافت ان "الحالات الست موزعة على عائلتين بواقع ثلاثة من كل عائلة وهم من اوائل الحالات التي تم تشخيصها بعد فترة عدم تسجيل الاصابات في المحافظة وانهم خضعوا لفحوصات توكيدية قبل خروجهم اثبتت خلوهم من الفيروس".وأكدت انه "بمغادرة هؤلاء المرضى يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة 325 حالة مؤكدة، منها 307 شفاء، وست حالات وفاة، فيما يتواجد 12 مريض في ردهات العلاج".

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