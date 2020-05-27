خوشناو يخاطب حزب البارزانى: تتهربون من المسؤولية وأنتم تديرون مؤسسات كثيرة

2020/05/27 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الأربعاء، اتهامات الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني لاتحاده بانها تهرب من المسؤولية.و قال خوشناو في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ، ان “الاتحاد الوطني كان في الخط الأول للدفاع عن كركوك من داعش الارهابية”.و أضاف ان “تقديم الاتهامات ضد الاتحاد الوطني من […]

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