أعضاء الجسم التي يجب فحصها بعد الشفاء من “كوفيد-19”

2020/05/27 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت البروفيسورة آنا بارانوفا من جامعة جورج ميسون الأمريكية، أن على المتعافي من “كوفيد-19” إجراء فحص للرئتين والكلى والدماغ قبل كل شيء.وقالت البروفيسورة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “يجب بعد التعافي من “كوفيد-19″ إجراء فحص لثلاثة نظم رئيسية في جسم الإنسان وهي: الرئتان والكلى والدماغ، فحص الرئتين يقوم به أخصائي أمراض […]

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