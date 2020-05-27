عائلة بغدادية تفجع باثنين من ابنائها بفيروس كورونا

2020/05/27 | 17:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد أن إحدى العوائل في العاصمة فجعت بوفاة اثنين من ابنائها “الشباب” جراء اصابتهم بفيروس كورونا، فيما وجهت رسالة الى من سمتهم “ارباب الجهل” الذين يروجون لعدم وجود المرض.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في منشور له على فيسبوك اليوم الاربعاء إنه “للاسف الشديد توفي قبل قليل الشاب […]

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