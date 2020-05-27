2020/05/27 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع، اليوم الأربعاء، على عودة التدريبات الجماعية، بما في ذلك الالتحامات بين اللاعبين، لتقترب المسابقة من استئناف نشاطها بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين: “سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ الالتحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أندية إنجلترا تعود للتدريبات الجماعية وتبت في “الالتحامات”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أندية إنجلترا تعود للتدريبات الجماعية وتبت في “الالتحامات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).