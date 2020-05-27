خيري كدي، مهندس وخلمتكار ايزيدي، وناشط مدني من بحزاني، ماذا فعل لمجتمعه؟

2020/05/27 | 17:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر اذا رأيت شجرة تثمر أكثر من فاكهة، ووردة تفوح بأكثر من عطر، وشمس تشرق بأكثر من لون لتشكل صورة تصافح التواضع مع الرقي، فأنك تقف أمام ماهية تسمى “خيري كدي”.من هو؟ وما هي قصته؟ بطاقة تعريفية خيري كدي خدر من مواليد نينوى/بحزاني 1971.خريج كلية الهندسة المدنية من جامعة …

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