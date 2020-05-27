تسجيل نحو 4 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم في 3 دول خليجية

2020/05/27 | 17:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت دول السعودية والبحرين وقطر، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نحو 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت السعودية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 1815 إصابة جديدة و14 حالة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن "إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بالفيروس في المملكة منذ تفشي الوباء وصل إلى 78541 حالة، بعد تسجيل الإصابات الجديدة".

وأكدت، أن "نسبة حالات التعافي من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، بلغت 64.96% حيث وصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51022 بعد تعافي 2572 حالة جديدة".

وأضافت الصحة السعودية أنه "تم تسجيل 14 وفاة جديدة، ليصل العدد الكلي لحالات الوفاة إلى 425 حالة

وفي البحرين،، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 4476.

كما سجلت البلاد 204 حالات تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 5142،

من جانبها،، أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 30 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم "تسجيل 1740 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 48 ألفاً و947 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1439 حالة شفاء من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 13 ألفاً و283 حالة.

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