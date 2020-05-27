تماثل اربعة مصابين بفيروس كورونا للشفاء في اربيل

2020/05/27 | 17:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تماثل اربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID – 19 للشفاء، لافتة الى انهم عادوا الى حياتهم الطبيعية.

وقال مدير صحة اربيل دلوفان محمد فاتح جلال، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "اربعة من المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID – 19 قد تماثلوا للشفاء التام، اليوم، بعد ان تلقوا العلاج اللازم"، لافتا الى ان "حالتهم الصحية العامة مستقرة بشكل كامل".

واضاف جلال انه "تم اجراء الفحوصات الخاصة المتتالية وكانت نتائجها سلبية وتقرر اعادتهم الى عوائلهم"، مشيرا الى أن "المجموع الكلي للمصابين الذين اكتسبوا الشفاء في اربيل بلغ 215 شخصاً".

ووجه جلال شكره، للمواطنين الذين التزموا بالتعليمات الصحية الوقائية، وثمن جهود الاطباء والكوادر الصحية وجميع قوى الامن الداخلي الذين يحمون صحة المواطنين"، مشددا على ضرورة "تطبيق التعليمات لضمان السيطرة على هذا الوباء العالمي".

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