هجرة نينوى: لم نسجل اي اصابة في مخيمات النازحين

2020/05/27 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى اعلن مدير هجرة نينوى خالد كريم، الاربعاء، ان مخيمات النازحين لم تسجل اي اصابة بفيروس كورونا، لافتا الى ان المخيمات المتبقية هي 5 مخيمات وعدد النازحين فيها يصل الى 12 الف.وقال كريم لـ/ المعلومـة/، ان “دائرة هجرة نينوى كانت من الدوائر التي اتخذت اجراءات صحية ووقائية عاجلة”.واضاف ان “الهجرة وبالتعاون مع […]

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