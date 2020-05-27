2020/05/27 | 17:48 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ نينوى اعلن مدير هجرة نينوى خالد كريم، الاربعاء، ان مخيمات النازحين لم تسجل اي اصابة بفيروس كورونا، لافتا الى ان المخيمات المتبقية هي 5 مخيمات وعدد النازحين فيها يصل الى 12 الف.
وقال كريم لـ/ المعلومـة/، ان “دائرة هجرة نينوى كانت من الدوائر التي اتخذت اجراءات صحية ووقائية عاجلة”.
واضاف ان “الهجرة وبالتعاون مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجرة نينوى: لم نسجل اي اصابة في مخيمات النازحين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال كريم لـ/ المعلومـة/، ان “دائرة هجرة نينوى كانت من الدوائر التي اتخذت اجراءات صحية ووقائية عاجلة”.
واضاف ان “الهجرة وبالتعاون مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجرة نينوى: لم نسجل اي اصابة في مخيمات النازحين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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