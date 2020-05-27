الصحة العراقية توضح حقيقة عدم سيطرتها على كورونا في بغداد

2020/05/27 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الصحة، الاربعاء، عدم سيطرتها على فيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تصريح، إن "الاخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم سيطرة وزارة الصحة على فيروس كورونا في بغداد، غير صحيحة".

ودعا بدر، الى "الابتعاد عن المصادر غير الرسمية والتي غالبا ماتكون مجهولة المصدر".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، اخبارا بان وزارة الصحة فقدت السيطرة على فيروس كورونا في العاصمة بغداد.

بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم-بغداد

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