إعلام خلية الازمة: التزام المواطنين بالارشادات الصحية هو الحل الامثل لسلامتهم

2020/05/27 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد الفريق الإعلامي لخلية الازمة، الاربعاء، التزام المواطنين بالارشادات الصحية هي الحل الامثل لسلامتهم، داعيا وسائل الاعلام العراقية لمضاعفة الجهد الاعلامي والتوعوي للمواطنين للحيلولة دون الاصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الفريق الاعلامي لخلية الازمة 55 امير علي الحسون في تصريح، ان "الفريق الاعلامي يناشد وسائل الاعلام المحلية لاخذ دورها الوطني ومضاعفة جهدها الاعلامي والتوعوي لحث المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية، وتكثيف الرسائل التوعوية الموجهة لشرائح المجتمع كافة للحد من زيادة اعداد الاصابات لاسيّما في العاصمة بغداد.

وأكد الحسون ان "التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغسل الايدي المتواصل والتزام بالقواعد الصحية الوقائية هو السلوك الامثل لتلافي العدوى والحل الامثل لسلامتهم".

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الصحة، الاربعاء، عدم سيطرتها على فيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تصريح، إن "الاخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم سيطرة وزارة الصحة على فيروس كورونا في بغد

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأربعاء (27 أيار 2020) وفاة شخص بكورونا بعمر 44 عاماً توفي شقيقه يوم أمس.

وقال الحجامي، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك، أنه "للاسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (27 ايار 20209، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الديوانية لصيدلاني من أهالي محافظة النجف.

وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إصابة جديدة بف

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