توضيح من الكهرباء حول مصير موظفي الأجور والعقود

2020/05/27 | 17:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، عن توجه لتثبيت العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة العامة.

أكدت صدور توجيهات بتجديد عقود موظفي الأجور اليومية

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح، 27 آيار/مايو، إن "وزارة الكهرباء فاتحت مجلسي النواب والوزراء، بتثبيت العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة، كونهما المسؤولين عن ذلك".

وأوضح، أن "موظفي العقود والأجور اليومية يعملون في الوزارة لأكثر من 14 عامًا ويصل عددهم إلى 8742 شخصًا".

وأضاف، أن "الوزارة وقعت عقودًا لموظفي الأجور الذين يمتلكون خدمة أكثر من 14 عامًا في بداية عام 2019، وقد انتهت هذه العقود، في العام الحالي، وتم الإيعاز إلى الشركات العامة بتجديد هذه العقود".

وأكد موسى، أن "الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع موظفي العقود والأجور اليومية وحريصة على توفير التخصيص المالي لهم".

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