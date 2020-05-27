خبير أمني : خلية الصقور الاستخبارية أحبطت

2020/05/27 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات ، فاضل أبو رغيف، اليوم الأربعاء، عن إحباط خلية الصقور الاستخبارية "غزوات لتنظيم داعش" الارهابي ، كانت تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.وقال ابورغيف في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" ، إن "خلية الصقورالاستخبارية نفذت خمسة واجبات استثنائية بأربع محافظات وجميعها استباقية وتم من خلالها إجهاض عمليات غزوات وانتحاريين لتنظيم داعش".وأضاف ،"كما تم اعتقال سبعة قيادات شرقي محافظة الأنبار وقيادي بغربها ومجموعة أخرىفي محافظة ديالى، كما تم تفكيك مفرزة بصلاح الدين وأخرى في نينوى".وأشار إلى "إلقاء القبض على موزع كفالات رواتب تنظيم داعش، ومسؤول أمني في التنظيم"..

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