2020/05/27 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت المنظمة العالمية لحماية الحيوان، اليوم الاربعاء، أن نتائج الاختبار أظهرت نتيجة إيجابية لإصابة قطة بفيروس كورونا في روسيا.وقال نائب رئيس هيئة الرقابة البيطرية الفيدرالية الروسية، نيكولاي فلاسوف، إنه "تم وضع القطة تحت الحجر الصحي بمكان إقامة صاحبها بعد تأكيد إصابتها بالفيروس".وجاء في بيان المنظمة: "ولا توجد أي بيانات عن معاناة القطة من أي أعراض أو عن إصابة صاحبها بكورونا".وسبق وأن أعلنت وزارة الزراعة الهولندية، عن الاشتباه بثاني حالة ينتقل فيها فيروس كورونا إلى الإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات "المينك" المصابة بالفيروس.وتم الإبلاغ بين حين وآخر عن حالات عدوى أخرى بين الحيوانات في جميع أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.واكتشف الأطباء البيطريون الصينيون، الشهر الماضي، إصابة 15% من القطط المشردة وتلك التي في المأوى في ووهان بفيروس كورونا.واختبر المتخصصون عينات الدم المأخوذة من 102 "قطة" بعد تفشي الفيروس التاجي و39 قبل تفشي المرض.واتضح أنه قبل انتشار الفيروس، لم تكن الحيوانات مصابة، ولكن بعد التفشي، أصيبت 15 من أصل 102 قطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة "قطة" بفيروس كورونا في روسيا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة "قطة" بفيروس كورونا في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).