مصدر امني لـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تقتحم وكرا لإرهابي داعش غربي الانبار

2020/05/27 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، بان القوات الامنية اقتحمت وكرا لبقايا خلايا ارهابي داعش في غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من الفرقة الاولى التابعة لقيادة عمليات الانبار وبإسناد من قوة محمولة جوا من مغاوير الفرقة الاولى نفذت حملة امنية […]

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