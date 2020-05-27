الانبار تنفي وضع حواجز امنية شرقي الرمادي

2020/05/27 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..نفى قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن قيام القوات الامنية بوضع حواجز امنية في مناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “الانباء التي تحدثت عن قيام القوات الامنية بوضع حواجز امنية وغلق بعض الطرق بالكامل في مناطق الحبانية والخالدية والجزيرة شرقي […]

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