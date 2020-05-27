مصدر لـ”العهد نيوز”: تسجيل اصابة جديدة بكورونا لاحد افراد القوات الامنية في سامراء

2020/05/27 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر محلي، اليوم الاربعاء، عن ظهور اصابة جديدة في فايروس كورونا المستجد بمدينة سامراء في محافظة صلاح الدين وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ، ” ظهور اصابة جديدة بفايروس كورونا في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين وتابع، ” ان المصاب بفايروس كورونا هو احد افراد القوات الامنية في المدينة”.

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