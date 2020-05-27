قطّاع الحمدانية الصحي يجري فحوصا لأكثر من ستين شخصا في مخيم حسن شام بنتيجة سالبة

2020/05/27 | 18:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل بعد أن أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي اليوم الاثنين (25 أيار 2020)، عن تسجيل أول إصابة بكورونا في مخيم حسن شام للنازحين.وقال الغراوي للصحافة العالمية، إن “هذه أول إصابة لنازح بالمخيم بفيروس كورونا، وقد تم نقله إلى مركز للحجر الصحي”.وأعلن الغراوي في بيان صحفي …

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