حزب تركمان ايلي : يطالب بعزل محافظ كركوك واناطة المنصب بالمكون

2020/05/27 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….طالب حزب “تركمان ايلي” بعزل رئيس الحكومة المحلية بالوكالة في محافظة كركوك راكان الجبوري من منصبه واناطة المنصب بالمكون التركماني.وقال المتحدث باسم الحزب تيمور البياتي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في كركوك ان “منصب المحافظ بالوكالة منذ ما يقرب ثلاث سنوات لإقالة المحافظ السابق من قبل مجلس النواب وان الادارة الحالية […]

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