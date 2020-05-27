2020/05/27 | 18:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر محافظ بغداد محمد جابر العطا اليوم الأربعاء، من تفشّي فيروس كورونا في جميع مناطق العاصمة.وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى “إن الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد، والمريض الواحد له ملامسون وربما يتحركون من مكان إلى آخر” مؤكدا أنه “لا توجد الآن مناطق محددة ممكن أن تكون خالية وأخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يحذّر من تفشّي كورونا في جميع مناطق العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يحذّر من تفشّي كورونا في جميع مناطق العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).