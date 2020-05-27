ديالى تسجيل قفزة كبيرة في طريق التعافي من كورونا

2020/05/27 | 18:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة ديالى يوم الأربعاء تماثل ١٠ مصابين بفيروس كورونا للشفاء.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن ١٠ مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام من المرض.

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