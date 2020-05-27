مستقبل اوبك واعادة نظر

2020/05/27 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد السامرائي تشكلت منظمة اوبك في ستينيات القرن الماضي لتعطي الدول المنتجة للنفط زخماً وقوة تفاوضية في مواجهة الشركات الاجنبية والدول المستهلكة.وفي ذلك الوقت، كانت اوبك تغطي النسبة الاكبر من الانتاج النفطي العالمي وتكاد تحتكر سوق التصدير ولكن حصلت تطورات عدة بحيث تراجعت حصة اوبك الى ما لا يزيد عن ثلاثين بالمائة من […]

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