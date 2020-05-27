اصابة اثنين من مقاتلي الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2020/05/27 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد عضو مجلس محافظة ديالى المنحل حقي الجبوري، الاربعاء، اصابة اثنين من مقاتلي الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “عبوة ناسفة انفجرت قرب منطقة 5 جسور في قاطع شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن اصابة اثنين من مقاتلي لواء نداء […]

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