اصابة اثنين من مقاتلي الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2020/05/27 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر امني في ديالى، الاربعاء، اصابة اثنين من مقاتلي الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة في ريف شهربان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي في شمال قضاء المقدادية (ريف شهربان) 45كم شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن اصابة اثنين من مقاتلي الحشد العشائري بجروح".

واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على ارهابي اثناء قيامه بحرق المحاصيل الزراعية في كركوك.

وذكر بيان للاستخبارات انها "القت القبض على ارهابي اثناء قيامه بحرق المحاصيل الزراعية في ناحية الزاب بمحافظة كركوك

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، الاربعاء (27 آيار 2020)، عن تسجيل اصابة لضابط رفيع في الشرطة بفيروس كورونا بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابطا رفيعا في شرطة ديالى برتبة عميد ثبت اصابته بفيروس كورونا بعد اجرا

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الأربعاء (27 أيار 2020) أن الوزارة ستواصل حماية التظاهرات، مشيراً إلى أن أي قوة غير قادرة على إنهاء التظاهرات.

ورداً على سؤال وجهه مراسل (بغداد اليوم)، بشأن

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