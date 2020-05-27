تماثل 10 مصابين بكورونا للشفاء وتسجيل اصابة جديدة في ديالى

2020/05/27 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية صحة محافظة ديالى، الأربعاء، تماثل 10 مصابين بفيروس كورونا للشفاء، وتسجيل اصابة جديدة في المحافظة.

وذكر مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، أن "التحاليل المختبرية التي اجريت لـ 30 حالة مشتبه بإصابتها بوباء كورونا سجلت حالة واحدة منها موجبة لامرأة بعمر 60 عاما ملامسة للحالة المسجلة مسبقا في كصيرين".

واشار الى "اكتساب عشر حالات من خان بني سعد الشفاء التام، وسيغادرون الردهة خلال الساعات المقبلة".

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الصحة، الاربعاء، عدم سيطرتها على فيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تصريح، إن "الاخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم سيطرة وزارة الصحة على فيروس كورونا في بغد

بغداد اليوم - بغداد

أكد الفريق الإعلامي لخلية الازمة، الاربعاء، التزام المواطنين بالارشادات الصحية هي الحل الامثل لسلامتهم، داعيا وسائل الاعلام العراقية لمضاعفة الجهد الاعلامي والتوعوي للمواطنين للحيلولة دون الاصابة بفيرو

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأربعاء (27 أيار 2020) وفاة شخص بكورونا بعمر 44 عاماً توفي شقيقه يوم أمس.

وقال الحجامي، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك، أنه "للاسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم

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