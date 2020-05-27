2020/05/27 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف موقع غلوبال ريسيرج عن قيام مجلس الشيوخ الامريكي وبسرية تامة، تمرير مشروع مساعدات للكيان الصهيوني بقيمة 38 مليار دولار ليؤكد مقدار التغلغل الصهيوني في الادارة الامريكية وفي مختلف مفاصلها الحكومية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ اقرت بسرية مشروع قانون لمنح الصهاينة ما لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيوخ الامريكي يمرر بسرية مساعدات عسكرية لاسرائيل تكلف دافعي الضرائب 7 آلاف دولار لكل دقيقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيوخ الامريكي يمرر بسرية مساعدات عسكرية لاسرائيل تكلف دافعي الضرائب 7 آلاف دولار لكل دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).