اللكاش يطالب الكاظمي بتحديد موعد الانتخابات المبكرة

2020/05/27 | 18:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد طالب النائب السابق، محمد اللكاش، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحديد موعد للانتخابات المبكرة.وقال اللكاش في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه، انه" ينبغي على رئيس الحكومه الانتقالية إطلاق رصاصة الرحمة على البرلمان بتحديد موعد للانتخابات المبكرة بالتعاون مع مفوضية الانتخابات وان لا يتجاوز هذا الموعد النصف الاول من العام القادم".واضاف ان" اي موعد يحدد بعد هذا الموعد فلاقيمة له لانه يقترب من نهاية الدورة التشريعية الحاليّة وهذا ما تعمل عليه الكتل السياسيه لاطالة عمر البرلمان".وتابع اللكاش انه" لاخيار لحكومه الكاظمي الا ان تعمل على تحقيق ذلك لاسيما انها جاءت لهذا الغرض وهو من أولى مهامها وهذا مطلب المرجعية الدينية العليا وكذلك غالبية المواطنين بما فيهم المتظاهرين السلميين وان لم تتم الانتخابات المبكرة فان مصداقية الحكومة الانتقالية ستهتز في مخالفة وعودها التي ألزمت نفسها بها".ونوه الى ان" عدم ارسال قانون الانتخابات الى الان من قبل رئاسة البرلمان الى رئيس الجمهوريه لغرض المصادقة عليه بحجة عدم اكتمال جداول الدوائر المتعددة سابقة خطيرة للتحايل على التشريعات مستقبلا لم تحدث مع اي قانون تم تشريعة في دورات سابقةه وينبغي ترك هذه الجداول للدوائر المتعددة الى مفوضية الانتخابات وهي من تحدد اما ان يكون لكل وحده إدارية بدرجة قضاء دائرة انتخابيةه او لكل مئة الف ناخب داىره انتخابية".واختتم اللكاش بيانه بالقول ان، اعتراف بعض النواب بان هذا المجلس مات سريرا فهو صحة ما ذهبنا عليه بالمطالبه بالانتخابات المبكره وعليهم ان لايسمحوا للنواب الفاسدين والمزورين والمهرجين بإنعاش هذا المجلس وابقاء الوضع على ماهو عليه الى نهاية هذه الدوره التشريعية".

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